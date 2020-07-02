الأوقاف: صلاة الجمعة غداً فى "السلطان حسن" بعدد محدود من المصلين

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطوارئ، استعداداً لاستقبال أول جمعة بعد عودة الصلوات الخمس فى المساجد، وستقوم الوزارة بغلق المساجد أثناء صلاة الجمعة فقط، وسيرفع أذان النوازل ظهر الجمعة، ودعوة المسلمين إلى صلاتها ظهراً بالمنازل أو الرحال، ويتم فتح المساجد مرة أخرى فى باقى الصلوات الخمس.

وتشهد خطبة الجمعة الحديث حول «مفهوم الوفاء للوطن»، وسيكون خطيب الجمعة بمسجد السلطان حسن، الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، وبذات الضوابط الإجرائية التى تمت بها إقامة الجمعة فى الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط.

وأكد د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية فى سبيله.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه حال استمرار المصلين على روح الانضباط والالتزام بالضوابط الإجرائية والاحترازية سيتم عرض الأمر على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء للنظر فى رفع تعليق صلاة الجمعة فى الوقت الذى تراه اللجنة مناسباً.

مضيفاً: «نناشد العاملين بالأوقاف وكل المصلين الالتزام الجاد والتام بجميع الضوابط الإجرائية».