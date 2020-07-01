حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالقنطرة شرق

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، تشكيل لجنة للمرور على المحال التجارية والمخابز، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر من قبل إدارة التموين لبعض المخابز، لعدم نظافة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأشار إدريس إلى التأكيد على اللجنة بإعداد تقرير يومي بنتائج المرور والملاحظات.

كما مرت اللجنة اليوم على المقاهي وموقف السيارات والمحال التجارية والمخابز والأسواق، وتم توعية أصحاب هذه الأنشطة بالتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء، والتأكيد علي ضرورة إتباع هذة التعليمات، كما تمت متابعة أعمال النظافة بالمدينة القديمة والجديدة ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلي المقلب العمومي.