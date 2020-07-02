والدة "منار" فتاة التيك توك: كانت ترتب لعيد ميلاد ابنتها وقت ضبطها

قالت والدة منار سامي الشهيرة بفتاة التيك توك ببنها، إن نشاط ابنتها على التواصل الاجتماعي يتم تحت مراقبة الأسرة وعينها، مشيرة إلى أنها لم تظهر بملابس خارجة وحاصلة على لقب ملكة جمال من إحدى المجلات العربية وكانت تنتوي العودة إلى وظيفتها السابقة كمضيفة طيران بعد إلحاح والدها.

أضافت والدة منار في تصريحات لـ"الوطن" أن ابنتها وقت ضبطها كانت في طريقها لترتيب عيد ميلاد لنجلتها التي تبلغ من العمر 3 سنوات بأحد الكافيهات بمدينة بنها وتقابلت هناك مع شخص لا تعرفه وهو من أوقفها وفوجئت بقدوم الشرطة.

وأشارت إلى أن نجلتها انفصلت عن زوجها منذ 3 سنوات ولديها طفلة تعيش معهم، لافتة إلى أن نجلتها مرت بتجربة قاسية خلال زواجها وانفصلت وهي في سن صغيرة ودائما كانت تحب التمثيل وتحضر الأمسيات وتمثل المسرحيات بقصر الثقافة وسط تشجيع الأسرة لموهبتها الكبيرة.

كانت النيابة الكلية بشمال بنها قد أصدرت منذ قليل، قرارا رسميا بحبس المتهمة منار سامي والمعروفة بفتاة التيك توك ببنها وصديقها الشهير بزيكا 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث جرى ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل الشهيرة ببنها.

ووجهت النيابة للمتهمة وصديقها تهمتي التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير، لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية المحددة.

اعترفت المتهمة بتصويرها الفيديوهات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الإدارة العامه لمباحث الآداب بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على المتهمة "منار" فتاة التيك توك لإذاعتها محتوى إباحيا على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وكشفت التحريات قيام المتهمة بتصوير نفسها بشكل خادش للحياء وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب الشباب لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بصحبتها يدعى "زيكا" مسجل خطر سلاح وبحوزتهما سلاح أبيض وأقراص مخدرة.