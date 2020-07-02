"الإرياني" يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات الحوثيين الإجرامية

دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث لوضع حد للممارسات الإجرامية التي يرتكبها الحوثيين، والتي تساهم في تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، وممارسة الضغوط الكافية على الحوثيين للسماح بتدفق المشتقات النفطية عبر المناطق المحررة.

وحذر الارياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، من افتعال الحوثيين لأزمة المشتقات النفطية بهدف تمرير شحنات النفط الإيرانية المهربة.‏

وقال وزير الإعلام اليمني: "إن افتعال المليشيا الحوثية لأزمة المشتقات النفطية عبر ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود والمضاربة بالكميات المخزنة بالسوق السوداء ووصول سعر لتر البترول إلى 1250 ريالا، ومنع مرور مئات المقطورات المحملة بالبترول والديزل من المناطق المحررة يهدف إلى ابتزاز المجتمع الدولي لتمرير سفن النفط الإيراني المهرب".

وأضاف الإرياني، أن "‏وقف شحنات النفط الإيراني المهرب عبر سفن تجارية لميناء الحديدة ساهمت في تراجع وتيرة الدعم المالي الإيراني للمليشيا الحوثية لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لإدارة معاركها العبثية ضد اليمنيين واستهدافها دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الإقليمي والدولي".