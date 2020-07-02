استشاري مناعة: ما زلنا في الموجة الأولى لفيروس كورونا

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح استشاري المناعة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تزيد، مشيرًا إلى أنه لا يعتمد على البيان الرسمي لوزارة الصحة "لأن معظم حالات الاكتشاف حاليًا عن طريق التحاليل العادية"، بحسب قوله.

وقال مصباح خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن مسألة المسحة أصبحت ليست المصدر الوحيد لتأكيد الإصابة وأن التحاليل والأشعة تظهر الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف: "اللي بتقوله الوزارة فيه قده تقدر تقول من 5 لـ10 مرات إصابات"، منتقدا مشاهدته اليوم لبعض المواطنين داخل مكاتب إحدى شركات الاتصالات بدون ارتداء الكمامة.

وأكد مصباح أنه من المبكر الحديث عن موجة ثانية للمرض، مشيرًا إلى أننا ما زلنا في الموجة الأولى، لافتًا إلى أن الصين تعتبر الإصابات الحالية موجة ثانية.

وأوضح مصباح أن فيروس كورونا خلال الـ6 شهور الماضية شهد 100 تحور جيني، مشيرًا إلى أن هناك سلالتين للفيروس أحدهما سلالة طيبة وأحدهما قاتل، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لتحورات في الفيروس.

وشدد مصباح على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مبديًا أسفه عما يشاهده من انعدام المسؤولية وخطورة ذلك على المواطنين.