وزير الري: أستخدم قطعا معدنية لتوفير استهلاكي من المياه في المنزل

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه حال رصد قيام أحد الفلاحين بزراعة منطقة بالأرز وهي غير مخصصة لزراعة هذا المحصول سيتم إجراء محضر تبديد مياه له، وعليه أن يدفع غرامه على الفدان الواحد تقدر بـ 3600 جنيه، "ده مفيهاش هزار لازم الالتزام، معندناش وقت إن يكون عندنا حد مش ملتزم ولا فيه رفاهية لكده، اللي مش هيلتزم من نفسه ومن ضميره القانون هيلزمه".

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، على شاشة "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن مياه الشرب في المنازل تقدر بـ 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا، وهناك قطع يتم إنتاجها من قبل وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع من أجل توفير المياه، واصفًا إياها بالرائعة، كونه قام بتجربتها داخل مبنى وزارة الري ووجد أنها وفرت 50% من الاستهلاك، كذلك يقوم باستخدامها في منزله.

وتابع: "لو حبيت أملى كوب بلاستيك بواسطة هذه القطعة من الممكن أن يأخذ 5 دقائق، بينما من غيره يأخذ دقيقة واحدة فقط، ومعنى ذلك أن الشخص لو عاوز يتوضأ أو يغسل وشه مش محتاج الكمية الكبيرة من المياه دي، فاستخدام تلك القطع شيء مهم في ترشيد الاستهلاك، إحنا الثقافة عندنا بنفتح الحنفية ونسيبها، والقطعة سعرها من 20 إلى 30 جنيه وربما تكون أقل، وتوفر 50% من الفاتورة".

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن متر المكعب من المياه الصالحة للشرب يُكلف الدولة 8 جنيهات، وعندما يتم استخدامه وخروجه في هيئة صرف صحي يتم معالجته بقيمة 10 جنيهات، فإذا وفر الشخص من خلال هذه القطع الموفرة متر مكعب واحدًا من المياه يعني أنه وفر للدولة 18 جنيها، "الدولة مش هتحط الفلوس في جيبها، هتروح تعمل محطة معالجة لناس تانية محرومة".

وواصل: "محطات تحلية مياه البحر تتكلف حوالي 19 مليار دولار، يعني حوالي 280 مليار جنيه، إحنا في مصر عاملين 40 محطة وعاوزين نوصل لنسبة تحلية مليار متر مكعب من المياه وفي عام 2030 نكون بنحلي 7 مليار متر مكعب من المياه، لازم ابقى حاسب المستقبل ماشي ازاي وأوفر موارد، الدولة لو مش عاملة مشروعات الكهرباء مش هتعرف تعمل محطات تحلية، الموضوع مربوط ببعضه بس الناس متخدش بالها".