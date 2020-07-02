لجان الثانوية تستقبل الطلاب بالكواشف الحرارية أمام اللجان

توافد طلاب الثانوية العامة بالقليوبية على لجان المحافظة البالغ عددها 112 لجنة، لأداء امتحان مواد الاستاتيكا للشعبة الرياضية والأحياء للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

واستقبل الطلاب مسؤولي اللجان للكشف عليهم بالكواشف الحرارية، وتنظيمهم للمرور من بوابات التعقيم وتسليمهم مواد التطهير قبيل دخولهم اللجان لأداء الامتحان، وسط تكثيف أمني وتطبيق إجراءات احترازية لحماية الطلاب والمعلمين المشاركين بأعمال الامتحان، من فيروس كورونا المستجد.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب منذ الصباح الباكر لمنع تكرار التكدس الذي حدث بمحيط اللجان من قبل الطلاب في الامتحانات الماضية، والتزم الطلاب بالإجراءات الصحية والاحترازية، من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات الآمان.

وكثفت قوات الشرطة كثّفت تواجدها أمام اللجان ومنعت أولياء الأمور من التواجد في المحيط، كما اغلقت الشوارع المؤدية للجان الامتحانات بالصدادات الحديدية لمنع إقتراب الأهالي، فيما تواجدت عناصر من المباحث لمنع اقترابهم وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الداخلية.