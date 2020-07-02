محافظ جنوب سيناء يستقبل وفد تسويق سياحي من دولة أوكرانيا

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ظهر أمس، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، وفد التسويق السياحي الذي وصل صباح أمس على متن أولى الرحلات الأوكرانية إلى مطار شرم الشيخ.

ورحب المحافظ بالوفد وأجاب على استفساراتهم بشأن الإجراءات المتبعة في حالة ظهور أي إصابات، وأكد أن مدينة شرم الشيخ تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية تجاه فيروس كورونا من أجل توفير الحماية للسائح منذ لحظة الوصول حتى المغادرة.

وأضاف أن الفنادق بالمدينة مجهزة لاستقبال السائحين وأنها ستتبع كافة الإجراءات حال ظهور أي إصابة سواء بالعزل داخل الفندق أو التحويل للمستشفى الدولى المجهز بعد متابعة طبيب الفندق، موضحا أن مدينة شرم الشيخ تتميز بأقل عدد من الإصابات بالفيروس وذلك لوجود المساحات الخضراء والطقس المميز.

كما أفاد بوجود تنسيق مستمر بين المحافظة ووزارتى السياحة والصحة لفتح الأماكن الترفيهية العامة تدريجياً وفق جدول زمنى محدد للحفاظ على صحة الزائرين، كما أكد المحافظ على دعم الدولة المصرية لكل الزائرين باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.