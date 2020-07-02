هيئتا الاستثمار والدواء يبحثان توطين صناعة المستحضرات الدوائية والطبية

عقد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة أوجه التعاون ودعم الاستثمار في مجال الدواء، وذلك في إطار تيسير الإجراءات الخاصة بتوطين وتطوير صناعة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالدور المحوري لهيئة الدواء المصرية في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك لتشجيع الشركات العالمية في مجالي الدواء والمستلزمات الطبية على توطين صناعة منتجاتهم في مصر، وذلك بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتغطية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى التصدير للخارج.

وأكد "عبدالوهاب"، البُعد الاستراتيجي لتوطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، مما يساهم في إحلال بعض وارداتنا من الخارج، موضحاً مشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في عمليات التفاوض مع المستثمرين الراغبين في فتح أسواق جديدة لهم في مصر في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، والعمل على إنجاز كل الموافقات والتصاريح اللازمة في أقصر وقت، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، منوها إلى أهمية تقديم الدعم للمصانع المحلية على مستوى التصدير ورفع كفاءة الإنتاج.

جدير بالذكر أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة وحل أي تحديات تواجه المستثمرين في مجال الصناعات الدوائية، وكذا إدراج الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات الدوائية والمستحضرات البيطرية والمستلزمات الطبية على الخريطة الاستثمارية لجمهورية مصر العربية، والعمل على الترويج لها في أهم الأسواق الدولية.