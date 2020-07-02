من على الباب.. الكشف على محافظ القليوبية قبل دخول لجنة امتحانات ببنها

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، لجنتي مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات في بنها، والإمام محمد عبده، وطبقت الإجراءات الوقائية عليهما قبل دخول اللجان باستخدام بوابات التعقيم، والكشف على درجة الحرارة بالكواشف الحرارية.

وتابع المحافظ إجراءت الأمن والوقائية في اللجان ومحيطها، كما تفقد حجرات التأمين الصحي والإجراءات الصحية المتبعة حيال الطلاب.

وأثنى محافظ القليوبية على دور مديرية التربية والتعليم ودور الأجهزة الأمنية والصحية والمحلية في إنجاح سير الامتحانات، متمنيا التوفيق للطلاب: "يارب يكون وشنا حلو عليكم".