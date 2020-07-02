"تامول وشقق مفروشة وتيك توك".. ضبط فتاة تبث مقاطع خادشة للحياء بمقابل مادي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إنشاء إحدى الفتيات حساب إلكتروني وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الإجتماعى تمثل اعتداءً على على القيم والمبادىء لما تحمله من تحريض على الفسق ، وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على إستفادة مالية.

كما أمكن رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى منافى للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص "غير محدد".

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية الفتاة المذكورة وتبين أنها (دون عمل – "مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى قضية "تبديد" - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية)، وأنها خلال الآونة الأخيرة تنقلت بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وتداولها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية وبرفقتها (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها)، وعثر بحوزته على (100 قرص مخدر لعقار "التامول" - 5 آلاف جنيه – 4 هواتف محمولة)، وتخلى عن سلاح أبيض كان بحوزته في أثناء ضبطه.

وبمواجهتهما أقرت المتهمة بإنشائها قناة على موقع "يوتيوب" وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقي (تيك توك – إنستجرام) تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل من شأنها خدش الحياء العام، وأقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إستقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نظير حصولها على مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وأضاف أنه تعرف على المتهمة المذكورة إثر وقوع حادث سير بين السيارة قيادتها وسيارة أخرى وتدخله لفض مشادة بينها والطرف الآخر، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهمة "محمل عليه بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها "خادشة للحياء" – مبلغ مالي).