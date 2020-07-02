ضبط نصاب اختلس مليون جنيه من 4 بسوهاج: "هنتاجر في الأراضي والعقارات"

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من 4 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة أحد الأشخاص نشاط إجرامي في مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري

وبينت التحريات، حصول المتهم من الشاكين على مليونو85 ألف جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.