الانتهاء من تطوير وتجميل 6 ميادين عامة بمدينة شبين الكوم 

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الانتهاء من 6 ميادين عامة بمركز ومدينة شبين الكوم بعد إعادة تطويرهم وتحديثهم بما يتناسب مع طبيعة وعراقة المنوفية وذلك بالمشاركة المجتمعية.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة المنوفية لتطوير وتجميل الميادين العامة بدءاً بمدينة شبين الكوم بهدف إعادة الرونق الحضارى للمحافظة.

وأكد محافظ المنوفية، أنه جارى العمل على قدم وساق لتطوير وتجميل مداخل وميادين مراكز وقرى المحافظة وفق خطة زمنية لإعادة الرونق الجمالى للميادين العامة ولإيجاد متنفس حضاري للمواطنين.

حيث تم تطوير وتجميل ميدان المستشار عدلى منصور وميدان عاطف السادات وميدان 30 يونيو بعمر أفندى وميدان الجلاء بحي غرب شبين الكوم، و ميدان الزهور بمدخل شبين الكوم وميدان السلام بحي شرق، كما تم الانتهاء من كورنيش شبين الكوم بعد تطويره ورفع كفاءته وتنفيذ شلال مضيء على جانبي الكوبري العلوي.

وأشاد المحافظ بمبادرات مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الفعال فى المشاركة المجتمعية والتى تستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وأشار المستشار الهندسي للمحافظة إلى أن الميادين تم تطويرها وتنفيذها بإشراف لجنة تطوير الميادين بالمحافظة وفق أحدث التصميمات لعدد من أبرز الاستشاريين.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، أنه يسعى جاهداً للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة باعتبارهم أولى أولوياته منذ قدومه المحافظة لإعادة المنوفية إلى سابق عهدها، مؤكداً أن هناك خطة وضعت لتجميل وتشجير مداخل شبين الكوم والكورنيش ورفع كفاءة شوارع العاصمة لإعادة الشكل الحضاري للمحافظة.