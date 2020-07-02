تباين آراء طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء في مادتي الأحياء والفلسفة

تباينت أراء طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم في مادة الأحياء، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان صعب ويفوق مستوى الطالب المتوسط، عكس ذلك أكد معظم الطلاب أن الامتحان جاء من كتاب المدرسة وبعد نقاط تخص الطالب المتفوق.

وقال محمد هيثم طالب بلجنة الأمل التجريبية، إن امتحان الأحياء صعب والوقت كان غير كافيا للإجابة عليه، موضحا أن الاختيار جاء صعب ويحتاج تفكير لوقت طويل لاختيار الإجابة الصحيحة، وأيد الطلاب جمال خالد وأحمد محمد ناقله محمد هيثم.

وأكدت الطالبة شهد علوان، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتفوق، مؤكدة أن الأسئلة جاءت مباشرة عدا سؤالين لا يستطيع الإجابة عليها سوي الطالب المتفوق، وقالت إن هناك نقاط كثيرة في الامتحان جاءت من كتاب المدرسة.

وأكد طلاب القسم الأدبي، أن امتحان الفلسفة جاء سهل وفي مستوى الطالب المتوسط والوقت مناسب للإجابة عن الأسئلة.

جدير بالذكر أن إجمالي طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء 794 طالبا وطالبة، موزعين على 7 لجان على مدن الطور وشرم الشيخ ودعي ونويبع ورأس سدر وأبورديس.