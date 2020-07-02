رئيس القطاع الديني: تمسح المصلين بحائط الضريح أحد أسباب غلق مسجد الحسين

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن سبب قرار غلق مسجد الحسين اليوم فيديو تم تداوله لتزاحم المواطنين للخروج من المسجد، وجاء في ذات الفيديو مشاهد لمواطنين يقفون بالقرب من جدار المقام الشريف للحسين رضي الله عنه، يمسحون الجدار بأيديهم ويقبلون، ونظرا للتلوث المتوقع للجدار من التقبيل والمسح عليه للتبرك، قررت الوزارة تعليق الصلاة بالمسجد وغلقه لحين إشعار أخر.

وأضاف، لـ"الوطن"، لقد قررت الوزارة أيضا إحالة جميع العاملين بالمسجد للتحقيق لعدم منعهم ما جاء في الفيديو من ممارسات قد تؤدي لنقل وانتشار الفيروس، حيث إن التقبيل الذي ورد في الفيديو المتداول يمكنه نقل الرزاز للحائط وبالتالي نقل الفيروس لكل من يلمس الجدار، وهذا أمر غير مقبول.

وكانت مديرية الأوقاف بالقاهرة قد أعلنت غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبي آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.