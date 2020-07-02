لطلاب الثانوية العامة.. نصائح للمذاكرة بشكل صحيح ليلة الامتحان

يعيش طلاب الثانوية العامة حالة من التوتر والضغط وقت الامتحانات، ويسعوا لبذل قصارى جهدهم لتحقيق نتائج مُرضية، وتستعرض "الوطن" طريقة للمذاكرة بشكل جيد ومنظم وتحصيل أكبر قدر ليلة الإمتحان وفق موقع Wiki How كالتالي:

المذاكرة في مكان هادئ ولطيف، ولكن احرص على ألا يكون مريح أكثر من اللازم مثل الفراش أو التمدد على الأريكة حتى لا تستغرق في النوم.

المذاكرة في إضاءة جيدة وكافية للتركيز وتجنب الشعور بالنعاس.

ابعد نفسك عن المشتتات مثل الهاتف والحاسوب المحمول وغيرها.

تناول طعام صحي يحتوى على الفاكهة والخضروات والمواد الغذائية الغنية بالفيتامينات لكي تعطيك طاقة.

ركز على تلخيص الفصول وأبرز النقاط، وفي حال عدم وجود تلخيص يمكنك القراءة بشكل سريع لتدوين الأفكار الأساسية لكي تعلق بذهنك، وبعدها يمكن مذاكرة التفاصيل.

اقرأ المعلوات الهامة والتفاصيل الصغيرة بصوت عالي، فهذا سيساعد عقلك على معالجة المعلومات بشكل أفضل، ولن تتذكر أي شيء على الأرجح إذا قمت بقراءة كتبك قراءة سريعة.

خذ استراحات صغيرة، لمدة 10 أو 5 دقائق كل ساعة، فهذا سيساعد على الاحتفاظ بالمعلومات بشكل أكبر، والعودة للمذاكرة بشكل أكثر نشاطا.

قم بالمرور سريعا على المعلومات صباح الإمتحان، وتجنب التوتر.