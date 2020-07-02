قطريون يهاجمون أردوغان: جاء إلى الدوحة لنهب أموال الإمارة

تصدر هاشتاج أردوغان مقدمة قائمة الوسوم الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعي في إمارة قطر، تزامنًا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة.

جاءت أغلب التدوينات على هاشتاج أردوغان منتقدة الاحتفاء القطري بالرئيس التركي والاستعدادات الضخمة التي تجريها الدوحة لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أول زيارة خارجية له منذ تفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدة التغريدات أن أردوغان جاء لسلب أموال الإمارة، وفقا لموقع "تركيا الآن".

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألتقى بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس التركي إلى دولة قطر.

ونشرت صحيفة "سي إن إن" التركية، أن الرئيس التركي، ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، التقى بأمير قطر الشيخ تميم بن حامد آل ثاني، في الدوحة، وأجريا مباحثات رسمية مغلقة.