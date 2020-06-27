محلل سعودي: قطر تحولت إلى وكر يهدد استقرار المنطقة

قال المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي، إن العالم العربي لا يزال يدفع ثمن الانقلاب الأسود الذي حصل في منتصف تسعينات القرن الماضي في دولة قطر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن الانقلاب أسهم وأصبح عضوًا فاعلًا في مخطط استهداف المنطقة العربية.

وتابع أنه منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده، وقطر أصبحت وكرًا استخباريًا متقدمًا لكل أعضاء المنطقة، سواء للقوى الدولية والقوى الإقليمية.

وأردف أن قطر أصبحت نقطة التقاء للنظام الإيراني والنظام التركي وكل الأحزاب اليسارية المعادية للمنطقة وكل التنظيمات الإرهابية المعادية للمنطقة.

وأشار إلى أن حمد بن خليفة استهدف أكبر دول المنطقة العربية وهي مصر والسعودية، من أجل استهداف أمن الأمة العربية.

وواصل: "حاول النظام القطري التمدد عبر ركوبه للتنظيمات الإرهابية ليحدث خلخلة في الدول العربية، ولولا الحكماء والعقلاء في مصر والسعودية لكان الوضع تدهور بشكل أكبر.