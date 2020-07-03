شاكر: الموجي مدرسة عريقة في اكتشاف الأصوات.. هرم من أهرامات الموسيقى

أحيا الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي، واصفًا إياه بأنه كان صاحب مدرسة عريقة في اكتشاف الأصوات العظيمة، كما أوضح أنه حظى بجلسات تدريبية مع الملحن الراحل وتعلم منه الكثير في الفترة التي تدرب فيها معه، مؤكدًا أن شطارة الملحن التي تجلت في شخصية الموجي تكمن في القدرة على التوظيف الصحيح لإمكانيات المطرب، ليخرج بأفضل شكل للجمهور.

ووصف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة "الحياة"، الموجي بأنه هرم من أهرامات الموسيقى بمصر "مش عشان اكتشفني ولكن لأنه مبدع وملحن عبقري".

وحول ما أشيع عن غيرة العندليب الأسمر منه حينما دفع الموجي به لعالم الفن، فرد نقيب المهن الموسيقية أنه سّمع الكثير عن وجود خلافات بين الفنان عبدالحليم حافظ والموجي، بعد ظهوره على الساحة، "أنا لا أعلم بس يُقال ذلك، وأعتقد أن تكون الخلافات بينهما كانت بعيدة عن ظهوره".

ومن جانبه قال يحيى الموجي، نجل الملحن محمد الموجي، إنه حدث بالفعل خلاف بين عبدالحليم ووالده، سببه غيرة العندليب من شاكر، وذلك خلال حواره بالبرنامج.