بث مباشر على "فيس بوك" لتزاحم المصلين سبب غلق مسجد الحسين

أكد عبد الغني هندي، عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، أن تصوير أحد المصلين وبثه مباشرة على فيس بوك لتدافع المواطنين للخروج من مسجد الإمام الحسين كان سببا في قرار مديرية أوقاف القاهرة لغلق المسجد لأجل عير مسمي.

وأضاف لـ"الوطن" أن أبواب المسجد كلها مفتوحة ولا نعلم سببا لتدافع الناس حول باب واحد، وأن سوء التصرفات تلك قد تسببت في غلق المسجد لحين إشعار أخر، موضحا أن القرار سيطبق بدأ من صلاة المغرب، ونؤكد على الإلتزام التام بقرارات الدولة ووزارة الأوقاف، ونناشد المواطنين بالمساجد الأخرى ضرورة الوعي، حتى لا يتكرر غلق المساجد مرة أخرى.

وكانت مديرية الأوقاف بالقاهرة قد أعلنت غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

وشددت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبي آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه.