الإبراشي: إنجازات 30 يونيو تؤكد سير مصر نحو الحداثة والتقدم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الإنجازات التي تحققت منذ ثورة 30 يونيو وعلى مدى السنوات السبعة الماضية، يؤكد أن مصر تسير نحو الحداثة والتقدم، مشدداً على أن كافة المشروعات التى افتتحها الرئيس السيسي سواء على مستوى البنية التحتية أو المشروعات التنموية، والاقتصادية تحمل "روح 30 يونيو".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن ثورة 30 يونيو خلصت مصر والمنطقة العربية من الميليشيات الإرهابية التى كانت تنوى تخريب وتفكيك المنطقة كافة، وتابع: "ثورة 30 يونيو استعادت مصر التى كانت مختطفة من قبل الميليشيات الإرهابية".