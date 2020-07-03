بدأت بسؤال السيسي وانتهت بالإزالة.. القصة الكاملة لعمارة الحلمية المخالفة

جدل كبير أثاره "عقار الحلمية"، الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه بعض المشروعات قبل عدة أيام عن وصول هذا العقار لمخالفات كبيرة، وهو ما يخالف للقوانين وحقوق المواطنين، لتبدأ المحافظة في تنفيذ الإزالة المخالفات.

تعود القصة للأسبوع الماضي، حين أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي استياءه بسبب وضع عقار بمنطقة الحلمية، حيث مُنح بشكل خاطئ أدوار مرتفعة، وتساءل الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات شرق القاهرة اليوم "الناس هتتحرك ازاي؟.. ولو عندها عربيات هتحطها فين؟.. ومين اداهم الترخيص ده".

والعقار الذي تحدث عنه السيسي، يقع في ميدان ابن الحكم، مكون من 14 طابقا وبه 8 أدوار مخالفة، فهو حاصل على رخصة بـ5 أدوار وأرضى فقط، بينما العقار مكون من 14 طابقا تم بناؤه خلال الشهور الماضية وغير مأهول بالسكان، ولم تصل له المرافق.

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة أن العقار يحتاج إلى مراجعة، وأنه جار دراسة الأمر فى محافظة القاهرة لاتخاذ ما يلزم، خاصة أن البناء بهذا الشكل على أرض الواقع غير مناسب ويؤكد وجود خطأ ما في استصدار الترخيص، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ ما يلزم.

بعد 3 أيام من حديث الرئيس، بدأت أجهزة محافظة القاهرة، أمس، أعمال إزالة مخالفات "عقار الحلمية" الذي أشار إليه السيسي، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية الواجبة، وبدأ العمل على إزالة الأدوار المخالفة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الإزالة الفورية لها، وأنه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.