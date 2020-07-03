القصير: صدرنا 3.5 مليون طن منتجات زراعية حتى 30 يونيو

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر بدأت منذ أكثر من 6 سنوات سابقة في فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المصرية الزراعية وهناك أكثر من 40 سوق جديد تم فتحه أمام الصادرات الزراعية، ويتم التصدير لدول الخليج وأمريكا والصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وكل هذه الدول الكبيرة والعظيمة تستورد السلع الزراعية المصرية.

وأضاف القصير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية"، أن حجم الصادرات الزراعية منذ أول يناير هذا العام وحتى 30 يونيو رغم انخفاض حركة التجارة العالمية في الكثير من الدول بأكثر من 30% إلا أنها وصلت لنحو 3.5 مليون طن بزيادة عن العام السابق، ولابد من شكر المزارعين وأصحاب المزارع والمصدرين ممن يقومون بجهد كبير، وقطاع الحجر الزراعي وغيره من القطاعات بالوزارة تقدم كل الدعم للمصدرين وتتأكد من جودة السلع المصرية، والشروط الخاصة بالتصدير بداية من الزراعية وحتى تمام التصدير.

وأشار القصير إلى وجود هجمة شرسة من بعض الأفاقين وممن يروجون أخبار مغلوطة حول حظر تداول المنتجات المصرية، وتساءل كيف هذا وهناك زيادة في التصدير، وهناك تفوق للسلع واحتلالها المركز الأول، ومايحدث ماهو إلا هجمة شرسة لا تستطيع أن تنل من قوة وصلابة الشعب المصري والمصدرين المصريين واختراق السلع المصرية في الأسواق.

وكشف القصير أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تمثل أكثر من 20% للصادرات الزراعية المصرية والقطاع الزراعي أصبح قطاعا مؤثرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب الدعم الدائم لكل العاملين في هذا القطاع.