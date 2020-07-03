صحة المنوفية تنفي وفاة مصاب بكورونا نتيجة توقف الأكسجين بمستشفى العزل

نفى الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، والمتحدث الرسمي للمديرية، ما تردد عن توقف شبكة الأكسجين في مستشفى سرس الليان العام، ووفاة عدد من المواطنين نتيجة ذلك، من بينهم أحد الشباب المصابين بفيروس كورونا.

وتناول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في محافظة المنوفية، فيديو منسوب لإحدى غرف العناية المركزة بمستشفي سرس الليان، يوضح من وجهة نظر من صوره، أن شبكة الأكسجين بالمستشفى توقفت مما أدى إلى وفاة شقيق الشخص الذي صور الفيديو، والذي أكد أن كثير من الحالات المصابة والموجود في العناية المركز معرضة للوفاة، مطالًبا بالتحقيق مع إدارة المستشفي نظرًا لتعريضهم لحياة المصابين بفيروس كورونا والمرضي للخطر.

وقال "العجيزي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الشاب الذي توفى كان يعاني من فشل رئوي حاد منذ ثلاثة أيام وحاول الأطباء إنقاذه ولكن دون جدوي، مشددًا على أن الشاب كان علي جهاز تنفس صناعي ولم تتوقف شبكة الأكسجين في المستشفى ولو دقيقة، موضحًا أن الفيديو الذي يتم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي يوضح أن إحدي الحالات في العناية المركزة كان الأكسجين لديها 97 % وهو ما يتعارض مع فكرة انقطاع الأكسجين عن المستشفي.

وأضاف مدير الطب العلاجي بصحة المنوفية، أن العاملين في المستشفي حرروا محضرًا ضد الشخص الذي صور الفيديو داخل العناية المركزة، نظرًا لاقتحامه المستشفي المخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا، وتعريض حياته وحياه المخالطين له للخطر، مشددًا على أنه في حالة وجود نقص في الأكسجين نخاطب مديرية الصحة من قبل المستشفى لتوفير الأكسجين في أسرع وقت.