شفاء وخروج مدير مستشفى حميات المنوفية من كورونا

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، خروج الدكتور جمال رشاد مدير مستشفى حميات زاوية الناعورة من مستشفى الباجور للعزل الصحي وعودته للمنزل بعد شفاؤه من فيروس كورونا واستقرار حالته الصحية.

جدير بالذكر، أن الدكتور جمال رشاد قد أعلن إصابته بفيروس كورونا منذ 10 أيام بعد ظهور بعض الأعراض عليه.

على صعيد متصل، أصيب الدكتور محمد زيدان وكيل كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، بفيروس وخضوعة للحجر الصحي وفق توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت جامعة المنوفية، في بيان لها، أن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية يتقدم بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل للدكتور محمد زيدان وكيل كلية التربية النوعية بأشمون لإصابته بفيروس كورونا المستجد.