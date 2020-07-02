31 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في المنوفية

أدى 31341 طالبا، امتحانات علمي العلوم وعلمي الرياضة، بمحافظة المنوفية.

وصرح أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بأن غرفة العمليات بالمديرية تتابع انتظام وانضباط عملية الامتحانات بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وتسهيل وتذليل كافة المعوقات التي تظهر باللجان لتوفير جو هادئ لأبنائنا الطلاب.

وأضاف سويد، أن طلاب شعبة الأدبي يؤدون اختبار مادة الفلسفة والمنطق بينما يودي طلاب شعبة العلمي علوم اختبار مادة الأحياء فيما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضيات اختبار مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

على صعيد متصل، تابع سويد فجر اليوم عملية توزيع صناديق أسئلة الثانوية العامة على اللجان وسط إجراءات أمنية مشددة وإتباع الإجراءات الصحية والوقائية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.