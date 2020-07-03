برلماني يزيل سورا مخالفا على النيل على نفقته الخاصة

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، إن أحد أعضاء مجلس النواب عن إحدى دوائر الوجه القبلي وبالتنسيق مع القطاع، أزال على نفقته الخاصة سورا مخالفا دون ترخيص بالمنطقة المحظورة لنهر النيل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تشهده مصر من إعلاء لمبادئ سيادة القانون والشفافية.

وكان قد وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، باستمرار بذل المزيد من الجهد في سبيل عودة نيلنا الخالد بلا تعديات إرساء دعائم دولة القانون وتنفيذه على الجميع، وعدم التهاون حيال أي تعدي ومجابهته بكل قوة.