وزير الري عن المياه المعالجة: جودتها أفضل من العالمية بس ركبوا فلتر

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن نوعيه المياه المُعالجة وجودتها تخضع للمراقبة صارمة وقوية من أكثر من جهة، فوزارة الإسكان تُعد منتجه لمياه الشرب وتتعامل مع معالجه الصرف الصحي بالتعاون مع وزارة الري، ويراقبهم في ذلك وزارة البيئة و وزارة الصحة، حيث يقوموا بأخذ عينات للتأكد من سلامه المياه، وفي حالة وجود أي تلوث في المياه تقوم وزارتي البيئة والصحة بمنع المحطات من إعادة استخدام هذه المياه، وهذا حدث في 16 محطة.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره على شاشة "DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، أنه يشرب من مياه الحنفية في المنزل ويمررها فقط على فلتر درجة واحد، ولا يتناول مياه معبئة، ويجب أن يعلم الجميع أن المياه التي تصل للبيوت نظيفة جدًا، لكن يجب المحافظة على نظافة خزان المياه حال وجود خزان، أو التأكد من عدم وجود صداء بالمواسير حال وجود مواسير، ويجب تمريرها على فلتر أيضًا "هي بتطلع من محطة المعالجة بمواصفات عالمية وأكثر من العالمية كمان عشان الناس تطمن يعني".

من ناحية أخرى، أكد وزير الموارد المائية والري، أن هناك فواقد بمليارات متر مكعب من المياه في حوض النيل، وهذا ستخطط الوزارة للعمل على معالجة ذلك، " بس محتاجة استقرار ومحتاجة تعاون وإرادة سياسية عشان نقلل الفواقد دي لصالح دول حوض النيل ولصالح مصر أيضًا، بس إحنا مش حاطين الخطة دي على أولوياتنا عشان مش في إيدينا وتعتمد على استقرار دول ثانية ورغبتها في التعاون فأحنا مش حطنها خطة أولى".

وأوضح أن من ضمن أولويات الوزارة واستراتيجياتها هو تهيئة البيئة المناسبة، والتي تكمن في التوعية ومصارحة المواطنين بما يجرى، والتشديد على العقلية التي تتعامل مع إدارة ملفات المياه بأنه يتعامل مع مورد نادر وله أهمية، وكذلك للتشريعات دورًا مهمًا في تهيئة البيئة المناسبة، فالتشريعات القديمة التي كانت صادرة منذ 40 عامًا لن تصبح محل فائدة اليوم، والتشريعات الجديدة موجودة في مجلس النواب منذ عامين، وسترى النور قريبًا.

وعن مدى إمكانية تعرض مصر لأزمة في المياه، قال: "والله ممكن يحصل وممكن ميحصلش، بس لازم نتعلم من تجربة جنوب أفريقيا لما تعرض لها أزمة في المياه في إحدى الفترات، لازم نتعامل مع المياه على أنه مورد نادر، ونتعامل معاه كأننا نتعامل مع أزمة وموجودين في أزمة وبالتالي لن تحدث أي أزمات بإذن الله".