أيمن أبو عمر خطيب "السلطان حسن".. والخطبة حول الوفاء للوطن

يشهد، بعد قليل، مسجد السلطان حسن بالقاهرة بث شعائر أول صلاة جمعة بعد عودة الصلوات الخمس وسادس بث للجمع منذ قرار التعليق في 21 مارس الماضي.

ويكون خطيب الجمعة بمسجد السلطان حسن الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، ويشمل موضوع خطبة الجمعة الحديث عن "مفهوم الوفاء للوطن".

وأكدت الأوقاف أن الجمعة تكون بذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع اقتصار إقامة الجمعة على مسجد السلطان حسن فقط ورفع أذان النوازل ظهر الجمعة، وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال.

مع الاعتذار لكل الإعلاميين عن عدم تمكن الوزارة من استقبال أي من وسائل الإعلام أو الصحفيين أثناء صلاة الجمعة مراعاة للضوابط الإجرائية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية في سبيله.