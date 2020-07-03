النيابة تأمر بتشريح جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالشرقية

أمرت نيابة منيا القمح بتشريح جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بقرية ميت سهيل التابعة لدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية ميت سهيل التابعة لمركز منيا القمح بسبب خلافات الجيرة، ما أسفر عن وفاة "ص. أ"، البالغ 32 عامًا، عامل بلاط، إثر إصابته بطلق ناري وإصابة شقيقه بجروح.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى السعديين والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بضبط المتهمين.