تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إصلاح نفق زهراء المعادى 

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح كمرة نفق زهراء المعادى (سقف النفق) القادم من زهراء المعادى تجاه المعادى ..

حيث سيتم غلق نفق زهراء المعادى ليلاً ونهاراً ، وذلك إعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة الموافق (3/7/2020) وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق (5/7/2020) ، وتحويل حركة المرور للقادم من مناطق زهراء المعادى تجاه الأتوستراد.وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع لوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة .