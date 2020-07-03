إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 4 أفدنة بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن نفذت حملات مكبرة لإزالة 94 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة 4 أفدنة و11 قيراطًا و 9 أسهم، وذلك خلال شهر يونيه الماضي.

وأكد الدكتور "غراب" أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تواجه المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية في مختلف مراكز ومدن والمحافظة بقوة.. مشددًا على تكثيف اللجان الميدانية لرصد أى محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية أو التعدي على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون على الجميع.