انطلاق المبادرة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمنوفية

دشنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أمس، من المركز الطبي بقويسنا والمركز الطبي ببركة السبع، المبادرة القومية لتطعيم الأطفال الذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات من لقاح شلل الأطفال المعطل بالحقن (سولك)، تحت رعاية الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

شارك في تدشين الحملة الدكتورة عبير نشأت، مدير إدارة الترصد الوقائى بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية بقويسنا وبركة السبع ، وتستهدف المبادرة الأطفال من مواليد ١-١-٢٠١٦ ، وحتى مواليد ٢٢-٣-٢٠١٨ الذين لم يتم تطعيمهم بلقاح الحقن (سولك) بعد إضافته لتطعيمات شلل الأطفال عام ٢٠١٦، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والمبادرة مستمرة في الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة بالمحافظة للوصول إلى جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المستهدفين، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

وكذلك تم المرور على بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاطمئنان على حسن سير العمل وتوافر الأدوية والتأكد من تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين .