محافظ القليوبية يتابع أعمال تجميل حديقة ربط محور مصر الجديدة بالحر

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ظهر اليوم، أعمال تجميل وتشجير حديقة منطقة "الربط"، حيث زُرعت الأشجار والنخيل في المنطقة، وجرى عمل سور حول الحديقة، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الإنارة والتشجير.

وتبدأ منطقة الربط من نزلة كوبري مسطرد حتى بداية طريق شبرا بنها الحر، مرورًا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، والذي يبلغ طوله 4000 م٢.

وأوضح المحافظ أن المحور يساعد فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، والذي سينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية، حيث يمثل إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.