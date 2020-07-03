تعيين مدير مستشفى الباجور للعزل وكيلا لمديرية الصحة بالمنوفية

أكد الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بالمنوفية، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصدرت قرارا بتعيين الدكتور أسامة الشرقاوي مدير مستشفى العزل الصحي بالباجور وكيلا ثانيا لمديرية الصحة بالمنوفية بجانب الدكتورة رشا خضر.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأيام المقبلة ستشهد تعيين مدير جديد لمستشفى العزل الصحي بالباجور، مؤكدا أن وكيلة المستشفى تدير في الفترة الحالية الفوج الثاني للطاقم الطبي.

وأكد "العجيزي" أن الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أمر بتشكيل لجنة برئاسة مدير المستشفيات بالمديرية لبحث ما يتم ادعاؤه عن توقف شبكة الأكسجين في مستشفى سرس الليان ووفاة عدد من المرضى في العناية المركزة، مؤكدا أنه سيتم نشر تفاصيل زيارة اللجنة فور الانتهاء من المعاينات اللازم.