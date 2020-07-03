"طور وغير" تطلق يوم التوظيف المفتوح برواتب تصل لـ6500 جنيه

تقدم مبادرة "طور وغير"، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، يوم افتراضي للتوظيف المفتوح دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، حيث يتيح للشباب التقدم للالتحاق بفرص العمل والوظائف التي توفرها الشركات المشاركة في المبادرة، وذلك من خلال التواصل مع مسؤولي التوظيف وإجراء المقابلات الشخصية أثناء التواجد بالمنزل.

بالإضافة إلى توفير تدريب مجاني للمنضمين لـ ليوم المفتوح من قبل المبادرة، قبل إجراء المقابلات الشخصية، لزيادة فرصة القبول في الوظيفة، المتقدم لها المشارك.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الوظائف المطلوبة، والرواتب، تفاصيل اليوم الافتراضي المفتوح، التاريخ، الساعة، تعريف يوم التوظيف المفتوح، الشركات المشاركة في المبادرة، وطريقة التسجيل، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

موعد يوم التوظيف الافتراضي المفتوح

تقدم مبادرة طور وغير يوم التوظيف الافتراضي المفتوح يوم4 يوليو 2020، من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثانية ظهرا.

إيه هو يوم التوظيف الافتراضي المفتوح؟

التوظيف الافتراضي الممفتوح، هو يوم يمكن المستفدين من التقدم لعدد كبير من الوظائف المتنوعة في العديد من المجالات لجميع المؤهلات، وإجراء المقابلة الشخصية أونلاين مع مسؤول التوظيف، للحفاظ على السلامة العامة وتقليل التجمعات قدر الإمكان.

وأوضح ماجد أشرف مسؤول التوظيف بقسم الموارد البشرية، بشركة أكسيد، أن الوظائف المطلوبة هي الدعم الفني من خلال الخط الثاني، متاحة للذكور والإناث، بحد أقصى 30 عام، ويصل راتبها إلى 4500 جنيها.

بينما الوظيفة الأخرى، هي enterprise، ويصل راتبها إلى 6500 جنيها، ويشترط أن يكون السن 28 عاما، ولديه شهادة معتمده من سيسكو، مكان العمل بالدقي، بالاضافة إلى أنه يشرط أن يكون المتقدم حاصل على كلية معينة، مثل computer science، computer engineer، IT.

الشركات المنضمة ليوم التوظيف الافتراضي المفتوح

ـ صيدليات العزبي

ـ جوبلاس

ـ انفنيكس للموبيلات

ـ شركة إكسييد "مشروع المصرية للاتصالات we"

طريقة التقديم للالتحاق باليوم الافتراضي المفتوح والبيانات المطلوبة للتسجيل

ـ يتم التسجيل من خلال الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.

ـ كتابة الاسم، السن، رقم الهاتف المحمول.

ـ تسجيل العنوان والمحافظة التابع لها المشارك.

ـ اختيار المؤهل والتخصص الدراسي.

ـ تحديد الشركة المراد التقدم اليها، واختيار والوظيفة.

ـ تحديد جنس المشارك، وعدد سنوات ومجال الخبرة.

ـ كتابة الإيميل الشخصي، وتحديد الممستوى باللغة الإنجليزية.

وأوضحت المبادرة أنه سيتم استخدام بيانات التواصل لعمل مجموعات واتساب لارسال تفاصيل اليوم والوظائف والتدريب مع مراعاة السرية التامة لكافة البيانات، وفي حالة الموافقة يتم تحديد "موافق" لو غير موافق اختار "غير موافق".

ـ يتم عمل قائمة مصغرة من المتقدمين المناسبين من خلال مسؤولين التوظيف، ثم يتم التواصل معهم وتقديم تدريبات تؤهلهم للمقابلة الشخصية وتنسيق معاد المقابلة الشخصية على أن يكون يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020.