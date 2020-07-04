محافظ جنوب سيناء يصدر قرار باستمرار تخفيض قيمة الإشغالات وحق الانتفاع

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرارا رقم 128 لسنة 2020، والذي جرى بموجبه تعديل المادة الأولى من قرار رقم 126 لسنة 2020 بشأن قيمة الاشغالات وحق الانتفاع.

وقال المحافظ إن تعديل القرار يسري اعتبارا من 1 أغسطس 2020 بدلا من 1 يوليو 2020 حيث تم إصدار قرار مع بدء انتشار فيروس كورونا بشأن الإعفاء من سداد نسبة 75% من القيمة الإيجارية أو قيمة الاستغلال أو الانتفاع مثل (الشواطئ، التراخيص الإدارية، المشاتل، الاشغالات) التي تم التعاقد بشأنها على مستوى المحافظة ماعدا ما تم التعاقد عليها وفقا لأحكام قانون التعاقدات العامة وذلك لمدة شهر واحد على أن يتم إعادة النظر في ذلك في نهاية تلك المدة وفقا لتطور الإحداث.

ونص القرار في مادته الثانية: "فيما عدا ذلك تسري أحكام قرار رقم (126) لسنة 2020 فيما لا يتعارض مع أحكام القرار والمتضمن البندين التاليين:

- البند الأول: في حالة تكبد المحافظة أية مصاريف أو مبالغ مالية ناتجة عن أعمال النظافة والإنارة العامة أو أية مبالغ أخرى بخلاف القيمة الإيجارية يتم تحصيلها بمعرفة المدينة المختصة بما لا يتعارض مع المادة الأولى.

- البند الثاني: تهيب المحافظة بملاك الفنادق والبازارات والمحلات والمولات وغيرها اتخاذ نفس النهج الذي تسلكه المحافظة بالتخفيف عن كاهل المستأجرين للوفاء بكافة التزاماتهم في تلك الظروف الراهنة.

مادة ثالثة: ينفذ هذا القرار فور صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى ما يخالف هذا من قرارات.