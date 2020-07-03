غدا.. الجيزة تطلق مبادرة الكشف المبكر وعلاج أورام الثدي

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات المصريات اعتبارا من غد السبت، 4 يوليو 2020، للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

وأوضح المحافظ إنه سيتم تنفيذ المبادرة في 25% من الوحدات الصحية بالمحافظة بإجمالي 62 وحدة صحية موزعة على 22 إدارة صحية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه سيتم العمل أيضا من خلال 5 مستشفيات إحالة على أن يتم استكمال العمل بجميع الوحدات الصحية اعتبارا من أول سبتمبر 2020.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم، وتقديم العلاج وفي حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم.

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة وضعت خطة لتوعية السيدات بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأشار محافظ الجيزة أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان تم تحديد الوحدات الصحية التي سيتم إجراء المبادرة بها وهي الوحدات الصحية بمنشأة القناطر ونكلا ووردان وبني سلامة والمناشي البلد وذات الكوم بالإدارات الصحية لشرق وغرب منشأه القناطر ومكتب صحة الدقي وكفر الواصلين و دير الميمون والكريمات وعرب بني صالح ومنيل السلطان بمركز أطفيح، ومركز طب الأسرة بميت عقبة بالعجوزة وشبرامنت وترسا بمركز أبو النمرس ووحدة رعاية الطفل بجنوب الجيزة، وكفر شحاتة والقطورى والرقة الغربية، وميت القائد والمتانيا وكفر الرفاعي والدناوية وبرنشت، بالإدارة الصحية لجنوب وشمال العياط، وأم خنان بالحوامدية وكفر نصار ونزلة السمان بالإدارة الصحية بالهرم، والطالبية والكونيسة بالإدارة الصحية بالعمرانية، ومكتب صحة بولاق الدكرور وكفر طهرمس وبولاق الحضري بالإدارة الصحية ببولاق الدكرور.

وكذلك حددت وحده رعاية الطفل بالبدرشين وميت رهينه وسقارة ودهشور وأبو رجوان بحري بالإدارة الصحية بالبدرشين، والوحدات الصحية بالاخصاص والشوبك والمنيا والفهمين والغمازة الصغرى والديسمي، ونجوع العرب ورعاية طفل الصف والجزيرة الشقراء، بالإدارة الصحية بالصف، ووراق الحضر وطناش بالإدارة الصحية بالوراق والوحدة الصحية بكرداسة والمعتمدية بمدينة كرداسة، والوحدة الصحية بالشيخ زايد وبالوحدات الصحية بالواحات البحرية، بمنديشة ورعاية طفل الواحات بالباويطي وبالإدارة الصحية بشمال الجيزة، بوحدتي غرب المطار وعزيز عزت وفي مدينة 6 أكتوبر بالوحدات الصحية بالحصري، وأبو الوفا بالمنطقة الخامسة والسادسة وبالإدارة الصحية بأوسيم في وحدات ببشتيل وبرطس والبراجيل.

وطالب محافظ الجيزة المواطنين بضرورة إتباع كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، مؤكدا أن المحافظة تسعى جاهدة من خلال التنسيق مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية لكل المرضى بالتوازي مع مواجهة فيروس كورونا.