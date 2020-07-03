الرابطة الطبية الأوربية: نستخدم "رمديسيفير" منذ 3 أشهر في إيطاليا

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية أوسطية، إن إيطاليا تستخدم عقار "رمديسيفير" منذ 3 أشهر مضت، بجانب استخدام الأسبرين والإيبرين والكورتيزون وبلازما دم المتعافين، في المراحل غير الخطيرة من الإصابة، غير أن إعلان المفوضية الأوروبية السماح باستخدامه لعلاج مصابي كورونا، تأخر 3 أشهر.

وأضاف "عودة"، خلال مداخلة له عبر "سكايب" ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كلا من منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوربية، لم يساعدا كثيرا لعلاج مصابي كورونا، بينما جاءت أغلب البروتوكولات من خلال أطباء، قاموا باستخدام العقاقير، وتوصلوا لنتائج جيدة، حتى تم تعميم تلك العقاقير، فيما بعد معتمدين على خبراتهم الشخصية، موضحا أنه بعد تشريح جثث المتوفين بكورونا، تبين إصابتهم بتجلطات في الدم، أدت في النهاية إلى الوفاة.

وأكد أن الإنسانية جمعاء، وقعت ضحية لعدم وضوح وشفافية المنظمة العالمية والصين، بسبب وجود صراع سياسي اقتصادي بين دول كبرى، حيث أن المنظمة لم تعلن منذ بداية الفيروس، دقة ما توصل إليه الأطباء، ودائما ما تخرج تصريحاتها مؤخرا.

جدير بالذكر، أن المفوضية الأوروبية سمحت اليوم، باستخدام عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات لعلاج مصابي فيروس كورونا، وأوضحت في بيانها أن ذلك الترخيص للدواء يعد خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد هذا الفيروس.