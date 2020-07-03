بدون عزاء ولا فنانين.. تشييع جثمان محمود جمعة إلى مثواه الأخير ببنها

شيع العشرات من أهالي مدينة بنها، وبعض رموز الثقافة في محافظة القليوبية، جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير بمدافن عائلته في مقابر قرية الشموت، في جنازة غاب عنها الفنانين بسبب ضيق الوقت لسرعة إجراءات الجنازة وسط انهيار أبناءه "محمد وخلود وشروق" وتأثر أصدقاءه من شعراء القليوبية ورجال الثقافة.

خرج الجثمان من مستشفى جامعة بنها وتم أداء صلاة الجنازة عليه بالمقابر وبعدها قام أفراد أسرته وجيرانه بتوديعه الوداع الأخير وتقبلوا العزاء على المقابر، نظرا لعدم إقامة عزاء بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

حضر جنازة جمعة من المثقفين بالقليوبية الشاعر فؤاد مرسي مدير عام الثقافة بالقليوبية الأسبق والمخرج محمد العياشي وكابتن محمد بهاء بالنادي الأهلي وعصام مرسي بالفرقة القومية وحلمي عبد الشافي مدير إحدى شركات الإنتاج الفني وحسام موسى الكاتب والمؤلف المسرحي والممثل عوني المصري وتامر الجزار أستاذ الدراما.

وقال فؤاد مرسي، إن الفنان الراحل قيمة وقامة وهو أحد مؤسسي الفرقة القومية للمسرح والسنوات الأخية شهدت له انطلاقه في عالم التمثيل جعلت له رصيدا جماهيريا ومحبين ممن تأثروا بفنه وأدواره العديدة واكتفى بعض الفنانين زملاء الراحل برثائه عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أعلن عن وفاة الفنان محمود جمعة داخل مستشفى بنها الجامعي ونشر زكي صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام وعلق "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة.

وتوفي "جمعة " داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما وكان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية وأصيبت بنات الفقيد بحالة انهيار حزنا على والدهم فيما علقت ابنته "خلود" قائلة إن والدها تدهورت حالته الصحية مؤخرا ما أدى لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وتوفي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل "قوت القلوب" وهو من إخراج مجدي أبو عميرة ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي بطولة ماجدة زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ وكارولين عزمي وديانا هشام وفراس سعيد.