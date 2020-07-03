وفاة وكيلة تمريض عزل بنها التعليمي بعد إصابتها بكورونا

نعت إدارة مستشفى بنها التعليمي المخصصة لعزل مصابي كورونا، سمية يوسف وكيلة التمريض بالمستشفى، التي توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت إدارة المستشفى في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "ننعي ببالغ الحزن والأسى شهيدة العمل والواجب سمية يوسف وكيلة التمريض بالمستشفى اللهم اغفر لها وارحمها ووسع قبرها وارزقها الفردوس الأعلى".

وقالت الدكتورة أمنية خليفة مديرة المستشفى، إن الفقيدة كانت تعمل في مهمة علاج مرضى فيروس كورونا، حتى آخر لحظة، مشيرة إلى أنها تواجدت فى العمل خلال الأسبوع الجاري، حيث عانت في منتصف الأسبوع من بعض الآلام في الصدر مع استمرارها في آداء عملها، وبإجراء مسحة لها للاطمئنان تبين يوم الأربعاء الماضي إيجابية إصابتها بالفيروس، فجرى عزلها منزليًا لعدم حاجتها للحجز بالمستشفى، وتلقت العلاج حتى وافتها المنية اليوم".

وأضافت أن الشهيدة لم تتأخر يومًا عن عملها وأنها ظلت تعمل حتى اللحظات الأخيرة من عمرها، مشيرة إلى أن حالتها كانت مستقرة ولم تتدهور حتى لحظة وفاتها.

وتوجهت الدكتورة أمنية، بخالص العزاء لأسرة الشهيدة داعية الله عز وجل أن يسكنها فسيح جناته، مؤكدة أن جيش مصر الأبيض انحاز لمصر وشعبها ولم يتردد لحظة في تقديم روحه فداءً لمصر وشعبها في مواجهة الجائحة.

وكشفت مديرة مستشفى بنها التعليمي، أن عدد حالات التعافي من الفيروس ارتفعت لـ91 حالة، منذ تحويل المستشفى إلى مقر لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن المستشفى مستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لمصابي كورونا بمحافظة القليوبية، إضافة لجلسات الغسيل الكلوي، مشيرة إلى أن جميع الخدمات تُقدم بالمجان.