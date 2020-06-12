عزل بنها يشكر طبيبة توفيت أمها بكورونا: تبرعت للمستشفى "مكسرتهاش"

وجه مستشفى بنها التعليمي المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا بمحافظة القليوبية، الشكر لإحدى طبيبات الفريق الطبي بعد تبرعها بمبلغ مالي للمستشفى لشراء أجهزة قياس قوة التنفس، في الوقت الذي توفت فيه والدتها إثر إصابتها بالفيروس التاجي.

وذكرت إدارة المستشفى، في بيان لها، على صفحتها بموقع "فيس بوك": "طبيبة توفت والدتها بالمستشفى هل قامت بتكسيرها ؟! رضيت بقضاء الله وتبرعت بـ2000 جنيه للمستشفى لشراء فولو ميترز (أجهزة قياس قوة تنفس) اللهم ارحم والدتها وتجاوز عن سيئاتها.... التربية بتبان وقت الشدة والله".

وأضافت: "رغم الحالة النفسية إلا أنها أوفت بوعدها بتبرعها بمبلغ مالي للمستشفى، ورضت بقضاء الله على عكس ما حدث مسبقا من أهالي أحد المرضى الذي توفي نتيجة لإصابته بفيروس كورونا المستجد من التعدي على طاقم التمريض بالمستشفى وإحداث تلفيات".