الطماطم تثير ذعر كورونا في عدة محافظات تركية

تسببت الصحف التركية، اليوم، في سيادة حالة من الفزع لدى الكثير من مواطني مناطق بورصة وإيجه ومانيسا وأجه، حيث أعلنت عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين الفلاحين العاملين بمزارع الطماطم في منطقة أنطاليا، ما تسبب في ذعر مواطني المناطق التي جرى توزيع محصول الطماطم فيها، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "سوزجو"، إن أنباء تفشي العدوى بين مزارعي حقول الطماطم بأنطاليا، صدرت بعد توزيع محصول الطماطم وإرساله إلى الأسواق بخمسة أيام، وذكرت أن 90 % من الطماطم المزروعة في بورصة قد تتسبب في تفشي العدوى بالفيروس بين المواطنين.

وتركيا من أعلى الدول استهلاكًا لمحاصيل الخيار والطماطم، وتشكل مزارعها 40 % من الأراضي الزراعية في تركيا.

وفقدت تركيا الأسبوع الماضي كثيرا من محاصيل الخيار والطماطم في عدة مدن بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث السيول المدمرة للأراضي والمنازل.