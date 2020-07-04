شرطة تركيا تعتقل طفلا بإزمير بتهمة إهانة أردوغان على السوشيال ميديا

داهمت الشرطة التركية، أحد المنازل بمدينة إزمير، واعتقلت طفلًا لم يبلغ عامه الرابع عشر بعد، بتهمة إهانة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقتادت الطفل إلى مكان غير معلوم.

وقالت صحيفة "جمهوريت" التركية، إن قوات الشرطة اعتقلت الطفل الخميس بمدينة إزمير، بتهمة سب أردوغان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتلق الأسرة أي خبر عن ابنها لساعات عديدة، حتى علمت من مصادر مقربة إليها في القضاء، أن القاضي أمر باعتقال الطفل، وشدد على عدم الإدلاء بمعلومات عن مكان احتجازه، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضافت الصحيفة التركية، أن القاضي أمر أيضا بتفتيش منزل الأسرة، واعتقال الطفل ذي الـ14 عاما المولود في عام 2006، مشيرة إلى أن الأسرة قد علمت فيما بعد أنه تم التحفظ على طفلها بمديرية أمن توربالي بمدينة إزمير.

وأبلغت المديرية، الأم أنهم سيوافونها بالأخبار عقب عرض الطفل على طبيب، وأكدت الصحيفة أن الأسرة تطالب السلطات بالإفرج عن طفلها فورًا.