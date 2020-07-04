عبدالغفار: نجري أبحاث على 4 لقاحات كورونا ضمن 132 على مستوى العالم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تجري أبحاث على 4 لقاحات، بخصوص فيروس كورونا، من خلال المركز القومي للبحوث، مشيرا إلى وجود 74 تجربة بحثية على كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن إعلان المركز القومي للبحوث، انضمام مصر لمنظمة الصحة العالمية بأبحاث 4 لقاحات ضمن 132 لقاحا، تجرى التجارب عليهم.

وأردف، أن إحدى التجارب المصرية، عملت أخذ جزء من فيروس كورونا المستجد ودمجها مع فيروس h1n1، لكي يتحول الفيروس إلى سلالة غير ضارة.