إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 11 مليون.. وسوريا 328 حالة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 11.181.548، فيما وصل إجمالي الوفيات 528.376 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 6.232.789 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وتشكّل هذه المنطقة، اليوم، بالمفهوم الحديث كل من: "سوريا ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية، إضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية"، وتشمل المناطق السورية التي ضُمت إلى تركيا إبّان الانتداب الفرنسي على سوريا، وقسمًا من سيناء والموصل، وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء والجزيرة الفراتية.

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الجمعة، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لأشخاص مخالطين وشفاء 10 حالات ووفاة حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة السورية، في بيان، إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة بالوباء في سورية بلغت 328، شفيت منها 123 وتوفيت 10 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ارتفاع إجمالي إصابات فلسطين إلى 3689

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الجمعة، تسجيل حالتي وفاة، و204 إصابات جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الوفيات أمس الجمعة، إلى 4، والإصابات إلى 272 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 15.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع ليصل إلى 3689، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 3037، فيما بلغ عدد حالات التعافي 637 حالة، وعدد حالات الوفاة 15 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا المستجد، بين الجالية الفلسطينية في السعودية، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 165.

وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيان، أمس الجمعة، تسجيل 49 إصابة جديدة بين الجالية الفلسطينية في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والعراق، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2755، فيما بلغ عدد المتعافين 1397.

من جانبه، أشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تسجيل وفاة جديد بالفيروس لفلسطينية في ولاية الينيوي، ليترفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 64، موضحا أنه تم تسجيل 30 اصابة جديد بكورونا المستجد في ولايات كاليفورنيا، وميتشجان، وأوهايو، ونيوجيرسي ليرتفع عدد الإصابات إلى 1281.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الأردن إلى 1147

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، أمس الجمعة، تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها حالة واحدة محلية والباقي وافدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1147 إصابة.

وذكرت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في بيان مشترك، أنه بلغ عدد حالات الشفاء، أمس، 3 حالات.

وأجرت السلطات الصحية في الأردن، أمس الجمعة، حوالي 7800 فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد العينات إلى حوالي 408 آلاف عينة.

وفي لبنان، أعلنت السلطات، أمس الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد إلى 1830 حالة بعد تسجيل 34 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، إنه لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليستمر عدد الوفيات مستقرا عند 35 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشارت الصحة اللبنانية، إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1292 حالة، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 3348 فحصا.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد في العراق إلى 56020

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 102 حالة وفاة و2312 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع معها إجمالي الإصابات في عموم المحافظات العراقية بما فيها محافظات إقليم كردستان العراق شمال البلاد، إلى 56020 إصابة.

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان، أن العاصمة بغداد نالت الحصة الأكبر من الإصابات بـ 766 إصابة ثم محافظة البصرة بـ 221 ثم محافظة السليمانية بـ 177 ثم بأعداد متفرقة في 14 محافظة عراقية أخرى.

وأشارت الصحة العراقية، إلى أنها سجلت كذلك 102 حالة وفاة بالفيروس بينها 28 في بغداد والبقية موزعة في 14 محافظة أخرى، فيما تماثل للشفاء 1688 مريضا من 15 محافظة.

وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان الى 56020 اصابة توفي منهم 2262 وتماثل للشفاء 29600 حالة.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية سيف البدر، اليوم، إقرار عقار أفيفافير الروسي للاستخدام تجريبيا للعراقيين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت دائرة صحة إقليم كردستان العراق، أمس الجمعة، تسجيل 187 إصابة بكورونا المستجد في خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة بالوباء، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.