توريد 180 ألف و165 طن قمح بصوامع ومراكز تجميع أسيوط

يواصل المزارعون في محافظة أسيوط، توريد محصول القمح لمختلف الصوامع ومراكز التجميع دون أي عقبات في ظل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن صوامع ومراكز التجميع بالمحافظة استقبلت 180 ألف و165 طن قمح حتى اليوم السبت، وشهدت الصوامع والشون إقبالا كبيرا من المزارعين على التوريد منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة، والتي بلغت 226 ألف و683 فدان، مؤكداً على انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون أي عقبات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه جرى التأكيد على مسؤولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين وتحفيزهم لاستمرار أعمال التوريد التي شهدت إقبالا كبيرا هذا العام، لافتا إلى استمرار أعمال توريد القمح حتى 15 يوليو، واستلام الأقماح من المزارعين بـ27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلا على المزارعين.