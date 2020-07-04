الداخلية تنجح في ضبط 3 كيلو مخدرات مع تشكيل عصابي بالشرابية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.. فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد قيام (سيدتان – عاطل "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة التخليقية، متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزتهم (كمية لمخدر الإستروكس "وزنت 2 كيلو جرام" – كمية لمخدر البودر "المادة الفعالة لمخدرى الإستروكس والفودو" وزنت 1,550 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهم أقر بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (335000 - ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.