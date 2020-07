واحد صحيح وكأنه امبارح.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام

MBC2

عرض فيلم Anchorman: The Legend of Ron Burg undy الساعة 4 مساء، وفيلم Step Brothers الساعة 6 مساء، وفيلم Here Comes the Boom الساعة 8 مساء، وفيلم Entourage الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم اغتيال 1 مساء، والغول الساعة 3 مساء، وعجميستا الساعة 5.30 مساء، وواحد صحيح الساعة 8 مساء، ولف ودوران 10 مساء.

سيما

عرض فيلم المجنونة 4 مساء، والهروب إلى القمة 7.30 مساء، وصمت الخرفان 11 مساء

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل ونوس الساعة 5 مساءً، وهي ودافنشي الساعة 6 مساءً، وبدون ذكر أسماء الساعة 7 مساءً، وحجر جهنم 8 مساء، وكأنه امبارح 9 مساء، وحواديت الشانزليزيه 10 مساء، وفلانتينو الساعة 11 مساء.

نايل دراما

عرض مسلسل الباطنية 2 مساء، وزيزينيا 1: الولي والخواجة الساعة 5 مساء، ويا رجال العالم اتحدوا الساعة 6 مساء، وماما في القسم 7 مساء، ونصيبي وقسمتك الساعة 8 مساء، وحارة اليهود 10 مساء، ومسلسل جراند أوتيل الساعة 11 مساء.

النهار دراما

عرض مسلسل المصراوية ج2: في الريف والبنادر الساعة 4 مساء، الكبير أوي ج1 الساعة 5 مساء، ليالي الحلمية ج6 الساعة 6 مساء، وحواري بوخاريست الساعة 7 مساء، وجراب حواء 8 مساء، الصياد 9 مساء، وشاهد عيان 11 مساء.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج المفاجأة 6 مساء.