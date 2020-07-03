معكم منى الشاذلي وونوس.. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

المسلسلات التليفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل ونوس الساعة 5 مساءً، وهي ودافنشي الساعة 6 مساءً، وبدون ذكر أسماء الساعة 7 مساءً، وحجر جهنم 8 مساء.

نايل دراما

عرض مسلسل الباطنية 2 مساء، وزيزينيا 1: الولي والخواجة الساعة 5 مساء، ويا رجال العالم اتحدوا الساعة 6 مساء، وماما في القسم 7 مساء، ونصيبي وقسمتك الساعة 8 مساء، ومسلسل جراند أوتيل الساعة 11 مساء.

ON دراما

عرض مسلسل حلم الجنوبي الساعة 6 مساءً، ومسلسل ابن أصول الساعة 7 مساءً ومسلسل للحب فرصة أخيرة الساعة 8 مساءً، ومسلسل الفتوة الساعة 10 مساءً، وشرف فتح الباب الساعة 11 مساءً، ومسلسل الخروج الساعة 12 منتصف الليل.

الأفلام

MBC2

عرض فيلم Pitch Perfect الساعة 4 مساء، وPitch Perfect 2 الساعة 6 مساء، و Pitch Perfect 3 الساعة 8 مساء، وLa La Land الساعة 10 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم ياسمين الساعة 3 مساء، وآخر كلام 5.30 مساء، والآنسة مامي 8 مساء، وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم الحب قبل الخبز أحيانًا 4 مساء، وفيلم تفاحة 7.30 مساء، وسوق احلاوة 10 مساء.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج معكم منى الشاذلي 9 مساء.